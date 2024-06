Ricardo Peláez criticó la salida de Fernando Hierro de Chivas

Después de dieciocho meses, Fernando Hierro, español, renunció el miércoles a su puesto como director deportivo de Chivas, uno de los equipos más queridos en el fútbol mexicano.

A pesar de tener un contrato en curso con Guadalajara, Hierro optó por terminarlo para aceptar una propuesta en el fútbol árabe.

Sin embargo, su salida provocó molestias en el Rebaño tras su decisión, pero eso no es todo, ya que también fue criticado por varios analistas, entre ellos Ricardo Peláez quien en su momento también estuvo como director deportivo de Chivas.

El analista que ahora forma parte de la mesa del programa Futbol Picante en ESPN, se lanzó contra Fernando Hierro asegurando que abandonó al club dejando a la mitad un proyecto.

“Estoy de acuerdo, te ofrecen, pero tampoco dejas a medias un proyecto está muy bien visto. Te trajimos para un proyecto importante, vamos creciendo, ya estamos muy cerca y ahora ya te vas, no creo que haya caído muy bien en la presidencia del club conociendo a Amaury Vergara. Perdón, pero no me digan que no es abandono”, dijo Ricardo.

Por su parte el periodista Héctor Huerta, quien también forma parte de dicho programa, mencionó que cuando Veljko Paunovic decidió irse de Chivas fue Hierro quien se molestó, incluso le pidió al técnico serbio que se quedara para al menos terminar el proyecto juntos, cosa que no sucedió.

“Cuando llegó una oferta por Paunovic del Almería el que más se enojó fue Hierro, le dijo ‘oye espérame no me dejes tirado esto. Yo te traje desde Europa para hacer este proyecto juntos y me dices que te está ofreciendo y seduciendo la posibilidad y te quieres ir, terminemos esto’ y terminó dos torneos con Guadalajara”, dijo Héctor Huerta durante el programa.

