Revelan posibles rivales para "Canelo"

Más de un boxeador hambriento de reflectores espera con ansias el 14 de septiembre, fecha tentativa para el regreso de Saúl Álvarez.

Eric Gomez, presidente ejecutivo de Golden Boy Promotions, destapó a los dos que se perfilan para enfrentar al mexicano: los ingleses John Ryder y Callum Smith.

"Existe una probabilidad muy alta (de que 'Canelo' enfrente a Smith o Ryder). Hay un par de chicos que estamos viendo como una posibilidad", confesó Gomez, en entrevista con Sky Sports.

Smith, de 30 años y actual campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, marcha con foja invicta de 27-0 y 19 nocauts.

A pesar de la revelación, el directivo no descartó a un americano como adversario, debido, sobre a todo, a posibles obstáculos en la logística.

"(Si es un estadounidense) no tenemos que lidiar con restricciones de visa impuestas por el gobierno. Si ya hay alguien aquí en los Estados Unidos, eso ayuda. No todas las fronteras están abiertas, así que no es fácil traer peleadores a EEUU", señaló.

La función en Las Vegas se anticipa a puerta cerrada, por lo que el tapatío se verá obligado a ingresar menos billetes de los que acostumbra y, por ende, su rival también.

"No vivimos en el mundo que vivíamos el año pasado. 'Canelo' tendrá un recorte salarial significativo. Depende de las negociaciones. Cualquiera dispuesto a venir a la mesa y ser razonable, peleará", sentenció Gomez.

En 2018, Álvarez firmó un contrato con la plataforma DAZN, que incluye 11 peleas y 365 millones de dólares.

