Repudian a Rafael Márquez por "sus ofensas" a Costa Rica

Rafael Márquez, "ofendió, menospreció y minimizó al futbol de Costa Rica", al negar que era parte de los inversionistas del equipo Juventud Escazuceña de la segunda división, pero esta acción ha provocado que las autoridades ticas inicien una investigación para saber de dónde viene el dinero de ese club, que dice, tiene diez inversionistas mexicanos.

La prensa tica, el mundo del futbol costarricense ha reaccionado con desagrado por las declaraciones de Márquez, que bien pudo ser más diplomático.

"La noticia sale a la luz pública, todos la retomamos y lo vimos de buena forma; qué bueno que una persona como Rafa Márquez esté invirtiendo en el futbol de Costa Rica, aunque después lo sale a desmentir, pero en la forma que lo hace".

"Está bien, termina diciendo que la noticia es falsa, que no tiene dinero, pero eso de que 'si tuviera para invertir, no invertiría (con todo respeto) en un club costarricense... Creo que estaba de más", manifiesta un periodista quien en Twitter le respondió de esta forma al mundialista mexicano.

Tranquilo, en Costa Rica estamos haciendo lo posible por mantener los dineros de dudosa procedencia fuera del Fútbol, con todo lo que se ha hablado de usted, su mala reputación y sus dudosas conexiones lo mejor es que mantenga su dinero lejos de nuestro país. — Jorge Caamaño (@JorgeCaamano) June 23, 2020

Al final, lo escrito por Márquez, fue "Desagradable. Uno puede desmentir una noticia, decir que es falso y punto, pero dentro de las palabras que usa, ofende, menosprecia y minimiza, termina despreciando el futbol de Costa Rica. Por eso las reacciones".

Pero esto ya abrió otro frente, pues las autoridades del país centroamericano han abierto una investigación acerca de dónde viene el dinero de ese club, y por qué Márquez tuvo tanta prisa por desmentir esta información.

"Alguien está mintiendo ahí. La fiscalía inmediatamente anunció que va a intervenir para ver y por qué salieron esas declaraciones y si hay una forma de probar que este dinero viene de México, de quién viene y de dónde sale... En Costa Rica se está tratando de impedir eso"".

Así que esto no se va a quedar en una declaración que pudo ofender: "El gobierno de Costa Rica va a averiguar todo lo referente, porqué una persona está asegurando una cosa y Rafa pega el brinco... ¿Quién está mintiendo?; ¿Rafa no quiere que se den cuentan? ¿Qué se oculta"? Esto no puede morir en un simple mensaje".

AJ