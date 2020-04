Recibí amenazas de muerte tras final de Champions League: Loris Karius

El guardameta Loris Karius recordó con desconsuelo la final de la UEFA Champions League en 2018, cuando su mala actuación encauzó que el Liverpool perdiera el título ante el Real Madrid, partido después del cual, dijo, recibió amenazas de muerte.

"Es una locura lo que la gente dice desde el anonimato. He tenido algunas amenazas de muerte. Pero no puedo tomarlas en serio. Son personas que publican comentarios de forma anónima y ni siquiera muestran sus caras en sus perfiles. No creo que cuando la gente me vea, se atrevan a abrir la boca", reveló a una revista local.

Aseguró sufrir una conmoción cerebral en aquel encuentro después de un choque con el defensa español Sergio Ramos, lo cual nunca usó de excusa, pese a ver limitada su visión durante los minutos restantes.

"Tuve una conmoción cerebral después del golpe con Ramos. Esto fue confirmado después de una investigación realizada por especialistas. Hubo muchas reacciones de enojo e insultos muy bajos. Nunca lo usé como una excusa. Me cuesta entender que la gente se ría de alguien que está herido", añadió.

El futbolista de 26 años aún pertenece al conjunto "red"; con el cual tiene contrato hasta 2022, sin embargo, se encuentra cedido en el Besiktas turco y desconoce cuál será su futuro, aunque su objetivo pasa por triunfar en el futbol otomano cuando la pandemia de coronavirus lo permita.

"De vez en cuando tengo comunicación con Jürgen Klopp (técnico del Liverpool). Estoy en contacto con todos", sentenció uno de los futbolistas más criticados en tiempos recientes.

AJ