Rebeka Masarova, se confirma como la cuarta semifinalista del Puerto Vallarta Open

La jornada de este viernes del Puerto Vallarta Open 2025 WTA 125, finalizó con un encuentro sumamente emocionante que se tuvo que definir en tres sets a lo largo de hora y 35 minutos. Pero, finalmente, la suiza Rebeka Masarova consiguió un sufrido triunfo ante la australiana Maddison Inglis por parciales de 6-1, 2-6 y 6-2 e instalarse en las Semifinales de la competencia.

Aunque todo parecía indicar que Masaravo se llevaría la victoria sin mayores complicaciones, Inglis no fue una rival fácil de vencer y, pese a que tuvo un inicio muy flojo, logró reponerse para extender el juego y pelear hasta el último instante.

En el primer set, que se definió en apenas 22 minutos, Rebeka no tuvo piedad sobre su adversaria. Rápidamente, se hizo de una superioridad de 0-3 y únicamente cedió un game para adjudicarse el capítulo con categoría. Registró hasta el 85% de puntos ganados en su primer saque que reflejaron el poderío con el que comenzó.

Pero, sorpresivamente, Inglis logró reaccionar para el segundo set. En las gradas, difícilmente se creía que Maddison lograría sacudirse la superioridad, no obstante, con coraje y determinación pudo responder rompiendo un par de quiebres para forzar a que el partido se definiera en un tercer episodio.

Para la última parte, no había una clara favorita. Los aficionados aplaudieron cada una de las jugadas de ambas jugadoras, pero fue Masarova quien dio la estocada final al no perder ni uno solo de sus servicios para doblegar a la australiana, quien no pudo mantenerle el paso.

Rebeka se estará enfrentando en semifinales ante Jaqueline Cristian, quien es la sembrada número uno en el torneo, por lo que este próximo enfrentamiento promete ser de alarido por lo que han demostrado las dos tenistas en territorio vallartense.

MF