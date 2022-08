El Real Oviedo comenzó de mala manera su andar dentro de la Segunda División de la Liga de España, pues este lunes el cuadro asturiano cayó por la mínima diferencia ante el Andorra, equipo del que Gerard Piqué es accionista.

Un solitario tanto de Pau Casadesús en la recta final del encuentro fue suficiente para que el equipo propiedad de Grupo Pachuca perdiera en su primer partido oficial de esta nueva temporada del balompié europeo.

“Uno siempre viene con una nueva ilusión, la gente viene y te apoya y la mejor manera de comenzar era ganando y en casa. Desafortunadamente no lo pudimos concretar pero vamos por más”.

“Desde el momento en que llegué me he sentido acogido por el grupo, por la afición y por toda la gente que trabaja en este club y vamos por más con eso, porque a veces uno ya no tiene aire y la afición te empuja”, comentó el mexicano al finalizar este duelo que tuvo lugar en el Estadio Carlos Tartiere.

Durante la presentación oficial del Oviedo ante su gente para esta nueva temporada, Jesús Martínez, propietario de los Tuzos del Pachuca y del Oviedo, se dio cita en la casa del club español.

JL