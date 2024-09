Rafael Nadal descarta volver en lo que resta del año

Rafael Nadal se alejó de la competición tras disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de los objetivos marcados en una temporada plagada de dificultades y contratiempos y opina que “ahora mismo se han terminado los objetivos más importantes” para él.

“Ahora mismo estoy en un momento en el que se han terminado para mí durante el año los objetivos que tenía marcados. No he conseguido lo que lo que me hubiera gustado conseguir. Esperaba estar más sano de lo que he estado el principio de año, que creo que fue un parón importante y después cuando volví me ha costado, creo que llegué en un buen momento, en el momento que más quería, que era en Roland Garros, pero tuve un sorteo no muy adecuado y el primer día pues me mandaron para casa”, señaló en entrevista para la televisión española.

“Entiendo las preguntas sobre la retirada. Al final son muchos años, he pasado por muchos, por muchos problemas físicos, sobre todo estos últimos, y es la pregunta; lo que pasa es que al final llega un momento en que yo no puedo convivir diariamente pensando en la retirada, porque si no es que no terminas de intentarlo de verdad. Yo lo que lo que he hecho durante todo este tiempo es darme un margen, darme la opción de disfrutar otra vez, de jugar al tenis después de un año y medio fuera de las pistas”, indicó.

“Siempre digo lo mismo; dejarme mi tiempo, dejarme tomar mi decisión y cuando la tenga clara lo voy a decir. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible cada día. No me metan cada día la retirada en cada rueda de prensa o en cada entrevista”.

Nadal renunció a disputar el Abierto de Estados Unidos. "Estoy en una época completamente distinta de lo que estaba hace tres, cuatro o cinco años. He venido de un proceso largo, de muchos problemas físicos, incluida una operación importante de cadera. Yo me había marcado esta temporada como objetivo hasta los Juegos Olímpicos. He intentado hacer las cosas de la mejor manera posible hasta ahí”.

El campeón de 22 Grand Slams fue eliminado por Novak Djokovic en la segunda ronda del torneo individual de París 2024; en tanto que en dobles, junto a Carlos Alcaraz, cayó en cuartos de final.