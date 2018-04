Rafa Márquez explica la decisión de retirarse

Fueron 22 años de carrera como futbolista, debutó en 1996 bajo el mando de Efraín Flores en el Atlas, pasó por Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León, Hellas Verona y volvió al Atlas para retirarse, sin embargo Rafael Márquez explicó al finalizar el Clásico Tapatío frente a las Chivas, el cual ganó su equipo por la mínima diferencia, que ya era tiempo para dejar el futbol en activo, acusando cansancio mental y ahora va por otros objetivos en su vida.

"Todo llega en su momento, el tiempo pasa y para mí se me hizo eterno estar como futbolista, no es fácil. He tomado esta decisión porque es un cansancio mental, físico que ya me gustaría pasar a otra etapa de mi vida. No imaginé llegar a conseguir tantos títulos, ser parte importante de un gran equipo, estar en cuatro Mundiales, marcar en tres, jamás lo imaginé. Todo es en base a ir pasito a pasito y he conquistado metas, logros y gracias a Dios se han dado muchos de ellos", dijo el capitán mexicano.

Por lo pronto, Márquez Álvarez está a la espera de saber si va o no a la Copa del Mundo de Rusia 2018, el cual sería su quinto Mundial, pero hoy en día, dijo que es un sueño poder ir.

"No he tenido ninguna noticia aún. Me gustaría que fuera algo más oficial de la federación que podrían manifestarse en ese sentido. Hasta no verlo oficial, no creerlo. Sigo con la misma esperanza de estar en el Mundial y hasta el último momento en que se tenga que decidir, dejaré de soñar", platicó el futbolista michoacano.