Racing gana su primer título internacional en 36 años

Racing Club de Avellaneda puso fin a una sequía de 36 años sin triunfos internacionales. Con una sólida actuación en todas sus líneas, el equipo argentino derrotó 3-1 a Cruzeiro en Asunción, Paraguay, y conquistó por primera vez la Copa Sudamericana, su primer título internacional desde el año 1988.

Los goles en la primera parte de Gastón Martirena y Adrián “Maravilla” Martínez, y uno más de Roger Martínez en el tiempo agregado del complemento, le permitieron a la Academia poner fin a la larga sequía.

La última vez había sido en la Supercopa 1988 - antecedente de la Sudamericana - justamente ante Cruzeiro. De aquel equipo era parte su actual entrenador Gustavo Costas.

Racing, parte del selecto grupo de los cinco grandes del fútbol argentino, fue el primer tricampeón de su país (entre 1949 y 1951), primer campeón argentino de la Copa Libertadores (1967) y también de la Copa Intercontinental (1967), pero lo que siguió fue una larga sequía.

Descendió de categoría a principios de los 80, estuvo 35 años sin festejar un título local y tardó 32 en volver a disputar una final continental. Hasta que en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, con el apoyo mayoritario de su hinchada, volvió a gritar campeón.

Además de conseguir su pasaje a la próxima Copa Libertadores, el cuadro de Avellaneda se embolsó como premio seis millones de dólares.

“Hoy no puedo hacer un análisis. Había que ganar como sea y lo hicimos. Lo merecimos y, si no sufrimos, no éramos Racing. Lo ganamos muy bien, este grupo y la gente lo merecen”, expresó Gustavo Costas, el entrenador de 61 años que es ídolo del club.