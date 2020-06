Quiero que regresen los años de gloria de Chivas: Ángel Zaldívar

Ángel Zaldívar tendrá una nueva oportunidad de defender la camiseta de Chivas para el Apertura 2020 y llega con la confiaza a tope, pues confiesa sentirse preparado para el reto y ayudar a que el equipo recupere el protagonismo en la Liga MX.

"Estoy muy contento, esperaba este momento desde hace mucho tiempo porque era mi prioridad regresar. Me siento en mi mejor momento y estando aquí quiero que regresen esos años de gloria de Chivas, de estar en los primeros planos, soy un tipo ganador, un líder positivo que siempre busca logros individuales como colectivos", declaró el atacante para Chivas TV.

El mexicano es consciente de que este plantel es distinto al que tenía el equipo cuando él se marchó, y que la competencia interna será de alta exigencia para ganarse un lugar en la titularidad.

"Un equipo que tiene competitividad hace que se ganen títulos. El equipo como ya me lo dijo (Ricardo) Peláez es uno con mucha calidad, que tienen en todas las posiciones dos elementos de gran nivel y eso hace que el equipo esté a tope y que no te puedas relajar, eso me motiva, la mentalidad que tengo es jugar y aportar con goles".

Tras estar a préstamo tanto con Rayados de Monterrey como con el Puebla, Zaldívar confiesa que se dio cuenta aún más de la magnitud de un equipo como Chivas y todo lo que representa dentro y fuera de la cancha.

"Estando fuera te das cuenta de toda la grandeza que es Chivas, a lo mejor los que crecieron aquí como yo, no se dan cuenta de esa magnitud que representa Chivas y que estando fuera dices, ´por algo es único´, porque vas a todos lados y la gente te apoya, eres reconocido, cosa que algunos clubes eso no pasa. Salir me ha hecho valorar y sentirme orgulloso de defender estos colores".

AJ