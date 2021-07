En la inauguración de hoy de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación de México estuvo liderada por Gaby López y Rommel Pacheco, quienes fueron los encargados de portar la Bandera nacional.

El pasado 23 de julio, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) designó a ambos deportistas como los abanderados de la delegación mexicana que participa en Tokio 2020.

¿Quién es Rommel Pacheco?

Rommel Pacheco es un clavadista originario de Mérida, Yucatán.

Durante una carrera que abarca más de 20 años ha participado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, y Río 2016, aunque sin ganar medallas. Los de Tokio 2020 son sus cuartos Olímpicos.

El COM destaca que, como miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Pacheco fue miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano.

Como atleta ha ganado medalla de plata en trampolín tres metros en la Serie Mundial de Clavados de Sagamihara 2019, Beijing 2019, Montreal 2019 y en el Campeonato Mundial Gwangju 2019, y además ha sido medallista en Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Series Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El clavadista también es una estrella de realities de la televisión mexicana.

En 2017, Pacheco pariticipó en el reality "Exatlón México", un show que requirió ponerse a prueba en ambientes extremos.

Posteriormente, el clavadista estuvo en de la versión mexicana del reality Dancing with the Stars, "Mira quién baila".

“No soy un bailarín muy ágil, entonces fue difícil para mí aprender las rutinas. Pero el desafío de hacerlo frente al público me dio más confianza como clavadista. Luego de ponerme a la altura de este desafío, cuando regresé a la piscina estaba más calmado y relajado”, dijo en una entrevista para Tokio 2020.

¿Quién es Gaby López?

Gabriela López es una golfista originaria de Ciudad de México.

López partició en los Juegos de Río 2016, donde terminó empatada en el lugar 31.

El COM señala que Gaby López fue integrante del primer equipo All American 2013, 2014 y 2015. Tres veces campeona colegial, Top-10 del Mundo como Amateur, y que en sus seis años compitiendo en la élite de la Ladies Professional Golf Association (LPGA, por sus siglas en inglés), ha conseguido dos títulos (Blue Bay LPGA 2018, Tournament of Champions 2020), y ha sido campeona en el torneo de Orlando, Florida, por la LPGA 2020, entre otros logros.

