El mexicano César Ramos ha sido designado para dirigir este miércoles la segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022 que disputarán Francia y Marruecos en el estadio Al Bayt de Al Khor.

Ramos, nacido hace 38 años en Culiacán e internacional desde 2014, ha dirigido hasta el momento tres partidos en el torneo, el Dinamarca vs Túnez (0-0) y el Bélgica vs Marruecos (0-2) de la fase de grupos, así como el Portugal vs Suiza (6-1) de octavos de final.

Sus jueces de línea serán Alberto Morín y Miguel Hernández; el venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro; y el responsable del VAR será el canadiense Drew Fischer; el AVAR el colombiano Nicolás Gallo; el VAR de fuera de juego la brasileña Neuza Back; y el apoyo del VAR el estadounidense Armando Villarreal.

En el pasado Mundial de Rusia 2018 dirigió otros tres encuentros, Brasil vs Suiza, Polonia vs Colombia y Uruguay vs Portugal.

