Qatar 2022: Bélgica, con la urgencia

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, aseguró que se han dado una segunda oportunidad tras jugar dos partidos por debajo de su nivel en este inicio del Mundial y tener aún en su mano la oportunidad de estar en octavos de final de Qatar 2022.

“Siendo muy sincero, no es un momento para que un entrenador piense en sí mismo. Yo le doy un carácter natural. Hemos perdido un partido del Mundial y las consecuencias tienen que ser negativas, pero llevo 17 años en esta profesión y sé exactamente lo que pasa en un vestuario. Hay momentos que nos hacen más fuertes. Nos hemos dado una segunda oportunidad porque no es normal que sin jugar a tu nivel en los dos primeros partidos del Mundial, estemos aún con vida. No siempre hemos estado en Mundiales y yo lo afronto con unas ganas muy grandes y vemos el partido frente a Croacia como una oportunidad de disfrutar”, dijo en rueda de prensa.

Croacia puede asegurar su presencia en los octavos con una victoria o un empate, mientras que Bélgica necesita la victoria para avanzar.

Los croatas y Marruecos lideran el grupo F con cuatro puntos cada uno. Bélgica tiene tres y Canadá, que no ha sumado, ya está eliminada.

Pero si Canadá da la sorpresa ganando a Marruecos, es posible que tanto Croacia como Bélgica se cuelen en la siguiente ronda.

Ante esto, Roberto Martínez comentó lo que ha supuesto para su equipo la ausencia de la figura de un Romelu Lukaku que todavía no está a 100% recuperado y que solo jugó nueve minutos contra Marruecos.

“Tiene un impacto muy grande porque tiene una influencia muy importante en el último tercio del terreno de juego. Esto es algo que te permite jugar sin brillantez y ser efectivo. Es un jugador que marca la historia en Bélgica y tiene un carácter de disfrutar de las oportunidades y que lo transmite al resto. Ahora tendremos que ver cuál es su papel”, dijo consciente de que hoy se juega su última carta.

HOY EN TV

Croacia vs. Bélgica

9:00 horas / SKY

Canadá vs. Marruecos

9:00 horas / SKY