Pumas y Atlas viven un suplicio de partido

Entre el intenso calor, los planteles reducidos y dos estilos que se contrarrestaron, Pumas y Atlas se enfrascaron en un duelo del cual no hubo ganador, no hubo anotadores y sí hubo patadas, tensión y discusiones en la cancha y en las bancas. Al final, se registró un empate 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario en partido que cerró la actividad de la Jornada 3 del Clausura 2025.

El partido fue tan tenso, con tan pocas ocasiones en las áreas y porterías rivales, que el pleito verbal que se suscitó en las bancas entre los entrenadores Gustavo Lema de Pumas y Gonzalo Pineda de Atlas, fue de lo más destacado que se presentó en los poco menos de 100 minutos de encuentro, al final, ambos timoneles se fueron expulsados.

En la cancha, Atlas sigue experimentando cambios significativos en una idea de juego que aún no dominan, con alineaciones que no se repiten y en resultados que no llegan, así, son ya tres partidos en donde el equipo de los Zorros no conoce la victoria, con dos empates (Cruz Azul y Pumas) y un descalabro ante León la semana pasada.

Y como siempre, Camilo Vargas tuvo que vestirse de héroe, una atajada suya en una jugada fortuita, fue suficiente como para que Atlas no perdiera el partido, mientras que en ataque, los delanteros Eduardo Aguirre, Djuka y Diego González fueron intrascendentes en el terreno de juego.

Solo dos puntos de nueve disponibles que ponen en serios predicamentos muy pronto en el torneo, al equipo propiedad de Grupo Orlegi, que no ha encontrado buenos resultados, pero lo que es más preocupante para la Fiel, y para la comunidad rojinegra, es que son puntos que se han perdido para la tabla de cocientes, en donde Atlas está inmiscuido directamente.

Y es que los hoy dirigidos por Gonzalo Pineda están arriba de Puebla solamente por un punto y están en el puesto 16, metidos de lleno en la lucha por no pagar multa y con el agua hasta el cuello, ya que en sus siguientes partidos enfrentará a rivales de alto calibre como Rayados, Pachuca y Tigres, además de La Franja, un equipo que lucha directamente con los tapatíos.

ALINEACIONES

PUMAS

PORTERO

35. Pablo Lara

DEFENSAS

2. Pablo Bennevendo

(75’ 13. A. Morroy)

4. Lisandro Magallán

6. Nathanael Ananias

5. Rubén Duarte

22. Robert Ergas

MEDIOCAMPISTAS

7. Rodrigo López

8. José Caicedo

27. Piero Quispe

(75’ 19. A. Ávila)

DELANTEROS

23. Ignacio Pussetto

(58’ 28. A. Carrasquilla)

29. Rogelio Funes

(58’ 9. G. Martínez)

D.T. Gustavo Lema

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Idekel Domínguez

5. Matheus Doria

4. Adrián Mora

(67’ 13. G. Aguirre)

185. Víctor Ríos

17. Rivaldo Lozano

(80’ 209. J. Guzmán)

MEDIOCAMPISTAS

18. Jeremy Márquez

26. Aldo Rocha

(79’ 216. P. Ramírez)

10. Gustavo Del Prete

(64’ 192. J. Serrato)

DELANTEROS

19. Eduardo Aguirre

32. Uros Durdevic

(79’ 20. D. González)

D.T. Gonzalo Pineda

