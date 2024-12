Pumas avanza para vender al "Chino" Huerta a La Liga de España

César Huerta, o mejor conocido como el “Chino Huerta”, nacido en la ciudad de Guadalajara, se incorporó al equipo Pumas en Apertura 2022 y parece estar cerca de terminar sus días en el club.

La salida de César Huerta es inminente debido a que su contrato termina a mediados del próximo año y no lo ha renovado, por lo que se podría ir del equipo a coste cero, pero la directiva de Pumas no quiere quedarse con las manos vacías, así que mandaron una comitiva a España, para darle paso al “Chino” Huerta en un equipo de ese país.

Pumas quiere recuperar la inversión por el Chino Huerta

Esta comitiva de Pumas no solo traerá beneficio económico para el equipo, sino que ayudará a que el jugador pueda ser parte de un equipo europeo.

Debido al próximo vencimiento de su contrato, a inicios del 2025, César Huerta puede negociar contratos con otros equipos y es por esto que Pumas decidió ayudarlo en la búsqueda, pero también pensando en su beneficio, ya que con el cambio del jugador al país europeo tendrán un ingreso con el cual se pueden recuperar de la inversión que ellos realizaron para traerlo a su equipo.

Te puede interesar: André Jardine: formado desde las bases

Sin embargo, no es la primera vez que se trata de ingresar al “Chino” Huerta a un equipo europeo, en el mes de agosto estaban negociando con Liverpool, pero no se cerró el trato debido a que ya no contaban con espacio para jugadores extranjeros.

El “Chino” Huerta participó activamente en Apertura 2024, en el cuál Pumas quedó en la cuarta posición y el jugador realizó 8 goles de los 21 que anoto el equipo.

Lee también: Gonzalo Pineda es oficializado como nuevo técnico de Atlas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS