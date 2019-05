Prometer no empobrece: Alejandro Irarragorri, nuevo dueño de Atlas

El nuevo propietario del equipo de futbol del Atlas, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri dejó en claro que no llega a su nuevo cargo prometiendo resultados a corto plazo, sino que llega a trabajar para entregar resultados no tanto a golpes de billete, sino tomando como base el modelo que ha creado en Santos Laguna, en donde entregó buenos dividendos, gracias a sociedades y alianzas comerciales.

"Hay que hablarle a la gente muy claro, prometer no empobrece a la corta, pero sí a la larga, yo creo que hay que hacer entender a la gente, que el futbol en el mundo cambió, y hoy no hay alguien que aviente dinero a los equipos, ya que no es un modelo que funcione, hoy los clubes tienen que generar en distintas formas sus ingresos y lo que sabemos hacer nosotros y lo hemos hecho bien, es que hemos potenciado esos ingresos, tanto de socios y aliados, pero esto de prometer, no es lo nuestro", dijo el directivo ahora rojinegro.

Aclaró que no todo fue malo en la gestión de Grupo Salinas, ya que a pesar de no haber logrado el tan anhelado título que se ha negado desde hace más de 68 años, sí lograron rescatar algunos aspectos mediante un profundo análisis realizado en días anteriores a la negociación final.

"Hay que cambiar muchas cosas, pero también hay que aprender muchas otras, porque no todo fue malo, nosotros hemos hecho un análisis profundo y una vez que estemos sentados en la silla será más fácil evaluar las decisiones que hay que tomar en la organización", comentó.

Explicó que todavía no se puede hablar de refuerzos para el primer equipo del Atlas y tampoco un organigrama establecido, ya que están analizando perfiles idóneos para ocupar puestos directivos y deportivos.

