Prisión preventiva para Ronaldinho

El ex futbolista brasileño Ronaldinho fue trasladado ayer a la prisión de Asunción, después de que la jueza Clara Ruiz dictara prisión preventiva en su contra por presentar documentación falsa para ingresar al país.

Tanto Ronaldinho como su hermano Roberto de Assis Moreira fueron presentados ayer ante la justicia paraguaya, después de haber pasado la noche en la Agrupación Especializada, sede de la Policía Nacional, y donde cumplirán la prisión preventiva mientras existe una resolución a su caso.

La magistrada Ruiz afirmó que existen suficientes elementos para demostrar que ambos acusados presentaron documentos auténticos de contenido falso, pues los pasaportes empleados para ingresar al país contenían el número de identificación de otras personas. Además, determinó la existencia de riesgo de fuga por parte de ambos imputados.

La defensa del ex deportista brasileño naturalizado español solicitó arresto domiciliario bajo el argumento de que Ronaldinho recibió la oferta de un domicilio en Paraguay, mientras que su hermano, según las declaraciones, padece problemas cardíacos. No obstante, los argumentos no fueron suficientes para impedir su traslado a prisión preventiva.

JL