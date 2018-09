Presentan a Guillermo Hoyos en Atlas

Con una hora de retraso y ante una sala de prensa abarrotada, el medio día de este martes fue presentado Guillermo Hoyos como nuevo director técnico de los Rojinegros del Atlas, en donde explicó que sus objetivos son inmediatos y que lo primero que buscará será sacar del mal paso al equipo, tanto en lo futbolístico, como en lo anímico, ya que no ha sumado triunfos y tiene sólo un gol en el certamen.



"Yo personalmente apuesto o trabajo sobre unos objetivos inmediatos que es la recuperación de los órdenes, no solamente buscar lo deportivo sino recuperar lo que crees que no está correcto en lo anímico, es un problema anímico y vi varios partidos lamentablemente no se dio el gol y la adversidad de los resultados condena pero realmente soy muy entusiasta en esto y realmente veo un equipo con una ilusión, con hambre de crecimiento y no se han dado los resultados", comentó el nuevo timonel atlista.

�� Guillermo Hoyos: "Estamos ante un Club donde el sentimiento de su gente es extraordinario, acá el equipo nunca camina solo, es una institución que tiene un corazón que late permanentemente y yo me identifico con eso”. pic.twitter.com/FrHLvBAzhU — Atlas FC (@atlasfc) 11 de septiembre de 2018



Explicó durante su presentación, que el próximo jueves Atlas irá con lo mejor que pueda presentar en una alineación, cuando se midan al Zacatepec de la Liga de Ascenso, esto en el último partido de la Copa MX, y en donde un empate basta para meterse a la siguiente ronda.



"Nosotros, si la prioridad es lo inmediato no es que vas a guardar los jugadores sería irrespetuoso hacia el club, no implica edades, el que esté bien y si es un joven que puede estar en este margen de error, pero jugaremos con todo lo que tenemos", comentó.



La presentación corrió a cargo del presidente deportivo Rafael Márquez. Además el técnico argentino sigue sin ser registrado ante la Liga MX, esto debido a que aún no cuenta con su visa de trabajo y este mismo martes viajará a Panamá para poner en regla sus papeles, por lo que su debut como técnico ante Zacatepec podría verse afectado y el equipo lo tomaría Raúl Chabrand de nueva cuenta.

LS