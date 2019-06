Preocupados por la falta de gol

La directiva de los Zorros del Atlas, la cual comanda Grupo Orlegi, se dio a la tarea de reforzar al equipo en todos y cada uno de los sectores del campo. Uno de ellos es la línea ofensiva, en donde actualmente militan al menos cinco elementos que podrían funcionar para hacer los goles que tanto necesitan los rojinegros en el Apertura 2019. Se trata de Javier Correa, Édson Rivera, Facundo Barceló y un poco más retrasados Ricardo Álvarez, Andrés Andrade y Manuel Balda.

Atlas hizo solamente 19 goles el torneo pasado, una cifra poco halagadora para un equipo que contaba con delanteros como Jefferson Duque y el propio Barceló, que poco pudieron hacer para perforar las cabañas contrarias y ahora, con los nuevos dueños, eso está por cambiar, ya que con la contratación de nuevos refuerzos al ataque y la recuperación de otros que estaban lesionados, todo pinta mejor para los Zorros.

Entre todos los jugadores que tiene Atlas para ofender a los rivales actualmente en el plantel, suman apenas 12 goles, son seis elementos que buscarán perforar las cabañas rivales y entre todos no lograron marcar más allá de la docena de dianas, sin importar si estaban o no en el futbol mexicano o en el Atlas en particular.

El único jugador que no militó en la Liga MX en el torneo pasado fue el ecuatoriano Manuel Balda, quien llega procedente del Club Nacional de su país, en donde sólo hizo dos goles en 2019.

Por otro lado, Atlas también tiene en sus filas ofensivas a Ricardo Álvarez, futbolista que estuvo todo el torneo Clausura 2019 parado, ya que se recuperaba de una lesión de rodilla que lo llevó incluso al quirófano.

“Goleadores” rojinegros