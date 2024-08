El Liverpool y el Arsenal lograron la victoria, mientras que Mohamed Salah y James Milner establecieron nuevos récords en el primer sábado de la temporada 2024-2025 de la Premier League, este 17 de agosto.

La nueva era del Liverpool bajo el mando de Arne Slot inició con una victoria 2-0 ante el recién ascendido Ipswich Town y Salah anotó el segundo gol para llevar a nueve su total de anotaciones en el primer duelo de la temporada de la Premier League, y con lo que desempató el récord que compartía con leyendas como Wayne Rooney, Alan Shearer y Frank Lampard.

Arsenal, que finalizó en segundo lugar en las últimas dos temporadas, venció por 2-0 en la Jornada 1 (J1) al Wolverhampton, con goles de Kai Havertz y Bukayo Saka.

Se prevé que Liverpool y Arsenal representen las principales amenazas para el campeón, Manchester City, que intentará ampliar su récord con un quinto título consecutivo en la primera división. El equipo que dirige Pep Guardiola comenzará la defensa de su corona mañana domingo, enfrentando al Chelsea, tras el inicio de la temporada ayer viernes con la victoria 1-0 del Manchester United sobre el Fulham.

En duelos que también se disputaron este día, el Newcastle superó una expulsión directa de Fabian Schär a los 28 minutos por un cabezazo y logró vencer 1-0 al Southampton, gracias a un gol de Joelinton. Además, Ashley Young, del Everton, fue expulsado en la derrota por 3-0 en casa ante el Brighton.

Brighton contó con James Milner, quien, a sus 38 años, inició su temporada número 23 en la Premier League, superando así el récord de 22 campañas de Ryan Giggs con el Manchester United. Milner es siete años mayor que su entrenador, Fabian Hurzeler, quien comenzó su carrera en el futbol inglés con una victoria, tras fichar por el St. Pauli.

Aston Villa derrotó 2-1 al West Ham, mientras que Nottingham Forest empató 1-1 con el Bournemouth en un partido marcado por una grave lesión en la pierna del mediocampista brasileño Danilo, del Forest. Danilo tuvo que ser trasladado en camilla tras colocar una pantalla a su alrededor mientras recibía atención médica.

Los partidos programados para este domingo son Brentford vs Crystal Palace; Chelsea vs Manchester City; y Leicester City vs Tottenham.

*Con información de AP

