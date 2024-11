Ante los reclamos de Benjamín Gil por las bajas entradas que se habían dado en el Estadio Panamericano, la gente respondió para presenciar el juego contra Estados Unidos, pero su equipo quedó frío y terminó apaleado por una pizarra de 12-2 y sin la posibilidad de avanzar a la Súper Ronda.

El juego contra las barras y las estrellas era decisivo para conocer al conjunto que se quedaría con la segunda posición en el standing y poder clasificarse a la ronda final. Si bien, Países Bajos y Panamá también buscaban un cupo, todo se había acomodado para que México únicamente dependiera de sí mismo.

Sin embargo, una desgracia sucedió en el recinto de Zapopan. Los mexicanos sufrieron en todas sus áreas, pero principalmente en el pitcheo. Hubo ocho relevos sobre la lomita y con ninguno se encontró la fórmula para frenar el ataque estadounidense.

Aunque México comenzó ganando y dejando en cero a los rivales en la primera entrada, todo cambió en el siguiente rollo; Estados Unidos llegó a la caja registradora por innings consecutivos hasta el sexto, pero el más destacado fue el quinto capítulo donde alcanzó la cifra de once carreras al meter un rally de cinco.

El lanzador abridor vencedor fue el estadounidense Rich Hill que, a lo largo de poco más de tres capítulos, solo permitió una anotación y repartió seis chocolates. Además, los hombres que vinieron a suplirlo, también cumplieron con su trabajo, excepto Dan Altavilla quien le cedió un jonrón al mexicano Alan Trejo.

No obstante, en el momento que llegó el tercer out en la séptima entrada, ya no fue necesario jugarse los últimos dos rollos, por lo que se declaró absoluto ganador a Estados Unidos que estará viajando a Japón para afrontar la Súper Ronda.

