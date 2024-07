¿Por qué Prisca Awiti quiso representar a México en París 2024?

La deportista de 28 años Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz nació el 20 de febrero de 1996 en Londres, Inglaterra. De madre mexicana y padre keniano, la judoca se ha ganado el corazón de muchos por representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Prisca le dio a México su segunda medalla olímpica al ganar plata en Judo en la categoría de -63 kg, la primera presea en la historia de esta disciplina para el país. Anteriormente ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2023 y dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo, en los años 2021 y 2023.

En sus primeros años como deportista representó al Reino Unido, pero gracias a una entrevista dada a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), nos enteramos que eligió competir para México porque, en palabras de Awiti: “Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”.

Sin duda, el cariño y la calidez de los mexicanos conquistaron a la deportista, "en México he encontrado alegría y un verdadero deseo de mejorar y representar al país. Esto es lo que me ha inspirado y motivado”, reveló Prisca antes de los Juegos Olímpicos de 2024.

Es un orgullo para México saber que Prisca marcó un hito en la categoría femenil de Judo. Awiti se suma a la lucha del reconocimiento a las mujeres en el deporte nacional e internacional. Promover la participación de mujeres en el deporte es fundamental para construir una sociedad más equitativa y saludable.

