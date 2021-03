Podoroska llega al Abierto de Zapopan en busca de su primer título

La argentina Nadia Podoroska hizo su arribo a tierras jaliscienses para tomar parte en el Abierto de Zapopan, donde intentará adjudicarse su primer título de la Asociación Femenil de Tenis (WTA).

La semifinalista de Roland Garros el año pasado dejó escapar algunas lágrimas al llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tras ser recibida con música de mariachi de cara a su participación en el certamen jalisciense, que reparte 235 mil dólares en premios y puntos para el ranking WTA.

El arribo de Podoroska, número 45 de la clasificación mundial, se da a tres días del arranque del torneo en el Complejo Metropolitano de Tenis, que dará inicio el lunes 8 de marzo.

�� @nadiapodoroska llegó a Zapopan ¡y fue recibida por mariachis en el aeropuerto!

➡ Una bienvenida acorde para la favorita N°1 del WTA 250 @AbiertoZapopan que comienza el lunes.

La risa sorprendida de Nadia ❤�� pic.twitter.com/7Qw0YM378N — Tenistas Argentinas (@TenistasArg) March 4, 2021

Por otro lado, con una amplia sonrisa llegó a la sede del certamen la mejor jugadora mexicana de dobles del momento, Giuliana Olmos, quien en cuanto dio el primer paso dentro del estadio, fue sorprendida con las mañanitas y con un pastel con motivo de su cumpleaños.

“Estoy muy feliz, me encanta comer pastel, comí un poquito antes y durante mi entrenamiento. Lamentablemente no va a haber fiesta. Es la primera vez que me toca festejarlo aquí en Zapopan, es difícil con todo esto porque no podemos salir del hotel, pero lo voy a celebrar ahí”, dijo la nacida en Austria, pero naturalizada mexicana.