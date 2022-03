Pérez Bouquet, promesa de Chivas

El equipo no vive su mejor momento, sin embargo, Chivas tiene motivos para creer en un futuro mejor, y muchas de esas esperanzas recaen en los jóvenes canteranos como Sebastián Pérez Bouquet.

Este habilidoso jugador se ha convertido en el joven revelación del Guadalajara, pues con apenas seis partidos en Primera División ya ha dejado claro que tiene las cualidades para convertirse en un referente del cuadro rojiblanco.

Por eso es que hoy retomaremos declaraciones que Sebastián le dio al Rebaño para contar un poco de su trayectoria como jugador formado en el club tapatío.

—¿Cómo se dio tu llegada a Chivas?

—“Mis papás me inscribieron en clases de natación, pero no me gustaba y hasta lloraba porque no me sentía a gusto, creo que duré como dos semanas, y ya después me cambiaron al futbol y fue así como llegué a la escuela de Gigantera; apenas estaban abriendo las inscripciones para los chicos 2003 y desde ahí me gustó más el futbol.

“En Gigantera cada curso cambiábamos de profesor, estuve desde los cuatro años y la edad mínima para estar en Fuerzas Básicas era de nueve; mi último profe nos dijo que nos iba a dar una lista para hacer pruebas, y cuando dieron los nombres y escuché el mío me emocioné mucho”.

—¿Cómo nació tu afición por Chivas?

—“Mi papá siempre le ha ido a Chivas y además cuando yo era chico teníamos de vecinos a algunos jugadores del primer equipo, recuerdo que mis papás me compraron una camiseta de juego y ellos me la autografiaron, me emocioné mucho, en toda mi familia somos Chivas”.

—¿Quién es tu referente en el futbol?

—“Me encanta ver jugar a (Lionel) Messi, es chaparrito y vuelve locos a todos los defensas con recortes, asistencias y goles. En el torneo que jugamos en Marruecos un periodista me dijo ‘el Messi mexicano’, claro que eso fue una motivación, pero hay que tomarlo como lo que es, una percepción de alguien, porque no sería de ayuda para mí si llegara a creérmelo, tengo que estar concentrado en entrenar, trabajar duro y dar siempre lo mejor de mí en el campo”.

—Te ha tocado adelantar procesos en la cantera, ¿cómo te has sentido con eso?

—“Cuando me adelantaron el proceso de Sub 15 a Sub 17 me sentí muy contento, pero a la vez ha sido un reto difícil porque es una categoría mayor a la mía, compito contra jugadores más altos, más fuertes y de mayor experiencia, lo cual me hizo darme cuenta de que tenía que esforzarme más en el día a día para ayudar a mis compañeros”.

Fue durante mayo de 2020 que Pérez Bouquet dio estas declaraciones para Chivas, y aunque en ese entonces su objetivo era asistir a una pretemporada con el primer equipo, hoy puede jactarse de haber debutado en Primera División con la camiseta del club de sus amores.

Con 18 años, el mediocampista surgido de las fuerzas básicas de Chivas ya jugó como titular su primer Clásico Nacional con el equipo mayor del Rebaño Sagrado en la Jornada 10, y todo parece indicar que también arrancará como titular en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas el próximo domingo en la cancha del estadio Jalisco.