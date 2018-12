Pequeños lucen sobre la pista

Toda carrera deportiva y profesional tiene un comienzo y en el renglón ecuestre no es la excepción. Niños y niñas de distintos clubes ecuestres en Jalisco se dieron cita ayer en el Club Hacienda del Oro en donde se llevó a cabo la primera parte de la Final anual de salto de la Asociación Ecuestre, en donde no se califica a los binomios concursantes, sino al jinete o amazona que va al mando, sin importar si hay derribe de obstáculos o exceso de tiempo, ya que no hay puntos malos por eso.

Kelly Rose, jueza del evento de ayer, fue la encargada de encontrar a los ganadores, luego de que cada uno hiciera un recorrido para saltar y luego se les solicitara su mejor desempeño en cuanto a trote sentado, trote levantado, ir al paso, galope, cambio de mano con semivuelta y un alto total, para luego sacar, a mera apreciación, al ganador de cada categoría.

En la prueba de salto más alta del día, la cual fue de 70 centímetros, la amazona ganadora fue Mila López, del Ecuestre Bucerías, quien montó a “Penny Blue”; el segundo puesto fue para Alejandro Antillón del Hípico Punto Arena, quien estuvo a lomos de “Patriota” y el tercer lugar fue para Victoria Rodríguez del Club La Hípica con “Whiskey”; sin embargo también se premió al mejor jinete de la temporada Otoño-Invierno y en esta categoría el campeón fue Alejandro Antillón.

Las actividades de la Final anual de salto de la Asociación Ecuestre continuarán este día como parte del Fomento Ecuestre del Estado de Jalisco, esto en la misma sede, el Club Hípico Hacienda del Oro.

Resultados



45 centímetros

Carlos Daniel Morales con “Loreto” PA Ana Paula Horner con “Alexa” PA Aliky Zepeda con “Calvin” PA

55 centímetros

Carlos Daniel Morales con “Loreto” PA Andrea García con “Deseada” HDO Mila López con “Penny Blue” EB

70 centímetros