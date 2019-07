Pentatleta jalisciense Mariana Arceo gana oro y boleto a Tokio 2020

La pentatleta jalisciense Mariana Arceo ganó medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos que se llevan a cabo en Lima, Perú.

#Pentatlón����

Mariana Arceo gana El ORO�� y plaza olímpica para México en el pentatlón moderno de Lima2019.#DejaHuella pic.twitter.com/AKLLp4V7Ba — CONADE (@CONADE) July 27, 2019

El logro de Arceo significa además una plaza olímpica para México en los Juegos de Tokyo 2020.

La atleta tuvo un buen inicio ya ayer viernes, cuando se colocó como primer lugar en la prueba de esgrima.

"Me encuentro muy satisfecha por mi primer lugar en esgrima, porque es la prueba en la que más débil venía, entonces salir bien librada me da mucha satisfacción", dijo entonces la tapatía.

Las palabras de Mariana Arceo luego de haber obtenido la tercera medalla de ORO�� para México����.#DejaHuella pic.twitter.com/0LDgdeSGIo — CONADE (@CONADE) July 27, 2019

El podio de la prueba lo completaron Samantha Achterberg (plata) y la cubana Leydi Moya López (bronce).

"Aún no me cae el veinte de que ya estoy en juegos, pero sé que una vez que me caiga voy a empezar a trabajar para poderle dar una medalla a la delegación mexicana en juegos olímpicos", dijo Arceo al equipo de redes sociales de la Conade.

"Sabía que era la mejor de América en el transcurso de las Copas del Mundo, pero mantenerse no es fácil", agregó.

"Trabajé muy duro y estoy muy contenta porque ahora ya va a salir el sol para mí y para mi equipo de trabajo".

RR