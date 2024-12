Peleas de box hoy sábado 14 de diciembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

Jaime Munguía dejó el campeonato mundial superwelter para probar suerte en la categoría de los supermedianos, y aunque fue derrotado por el Canelo Álvarez en su pelea de mayo de este año, su popularidad es tal que esta noche se presentará por primera vez en un estadio, el de los Xolos de Tijuana, sin un cinturón en juego, pero con la enorme expectativa de lucir ante la gente de su ciudad natal, que ya lo tiene por ídolo.

Su rival es el francés Bruno Surace, campeón plata supermediano de la Unión Europea de Boxeo e invicto, pero por primera vez en en un combate fuera de su país, en teoría una víctima; sin emabargo, Munguía es el primero en respetarlo: "Yo creo que es un rival peligroso, yo era un peleador desconocido y llegué y fui campeón del mundo, no hay rival pequeño, hay que tener bastante cuidado. Tiene buena combinación de golpes, buena derecha, mucho golpe al cuerpo, es un gran peleador", dijo de él hace un par de semanas en una conferencia desde Big Bear, California, donde se preparó para el combate

En la transmisión, Munguía también advirtió que va por el nocaut: "Me gustaría noquear, tal vez no en el primer round, pero a ver qué es lo que pasa, no hay que dar tregua; si tenemos la oportunidad, lo vamos a hacer".

Ayer los peleadores subieron a la báscula y ambos dieron 169 libras (76.65 kilos), unos gramos por arriba del límite divisional. En el careo Munguía portó una bandera de México, el francés una camiseta con su apodo: "Brunello". Acto seguido el mexicano lanzó unos golpes al aire, mostrando el entusiasmo que necesitará para complacer al público y encarar el 2025, donde el CMB ya anunció que peleará contra Christian Mbilli por el título interino de los supermedianos, un paso previo a lo que podría ser su revancha contra el Canelo Álvarez.

La función en Tijuana será transmitida por Disney+ y ESPN a partir de las 20:00 horas, y por el Canal 7 en Box Azteca en televisión abierta, a partir de las 22:00 horas, hora en que se espera que comience la pelea estelar.

Cartelera completa en el estadio Caliente de Tijuana: