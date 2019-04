Pelea co-estelar de Canelo vs Jacobs tendrá modificaciones

La pelea co-estelar de la cartelera que protagonizarán el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadunidense Daniel Jacobs, programada para el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, tendrá modificaciones.

Lo anterior debido a que el combate entre David Lemieux y el inglés John Ryder no se podrá realizar conforme a lo pactado, luego que el primero sufrió una lesión en la mano derecha durante una sesión de sparring.

El doctor de Lemieux, quien iba a debutar en las 168 libras, recomendó un reposo de ocho semanas antes de regresar al gimnasio y a los entrenamientos.

"El campamento iba bastante bien. Me sentía en tremenda condición, y lo más fuerte que he estado en mi carrera, pero prometo que regresaré pronto. Espero que los aficionados entiendan lo sucedido, pero me brindaré con todo una vez que regrese al cuadrilátero", lamentó el canadiense con registro de 40-4, 34 nocauts.

Eric Gómez, presidente de "Golden Boy Promotions", lamentó el hecho al decir que "es lamentable que el retorno de David Lemieux se haya pospuesto. Pero así es el boxeo y estas cosas suceden. Le deseamos a David una pronta recuperación y esperamos con ansias su esperado retorno, para que empiece a hacer ruido y olas en las 168 libras".

Se informó que los detalles de lo que será la pelea preliminar se darán a conocer en breve, ya sea que "The Gorilla" Ryder tenga otro rival o bien cambie la contienda por completo.

