Con gran emoción y orgullo, el clavadista jalisciense Rodrigo Diego se prepara para participar en sus segundos Juegos Olímpicos en París 2024, consolidándose como una figura destacada en el deporte mexicano. Ya clasificado en clavados sincronizados, Rodrigo ve este logro como el resultado de 20 años de dedicación y esfuerzo desde sus inicios a los siete años.

El campeón panamericano en Santiago 2023, en la modalidad sincronizada, recibió la notificación de su plaza olímpica junto al multimedallista Osmar Olvera. Rodrigo, orgulloso de representar a Jalisco y parte de la selección nacional, expresó su emoción por regresar a los Juegos Olímpicos, recordando su participación en Río 2016.

"Estoy contento de ser parte de esta selección nacional, de representar a Jalisco, y sobre todo, emocionado de llegar a mis segundos Juegos Olímpicos (después de Río 2016). Ahora ya conozco el escenario en el que voy a estar y no hay nada que se compare a esta justa", expresó.

El atleta, quien se destacó en la categoría Juvenil con medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, reconoce su responsabilidad como referente para las nuevas generaciones . Inspirado por figuras como Germán Sánchez, Iván García, Alejandra Orozco y Paola Espinosa.

"He tenido grandes compañeros como Germán Sánchez, Iván García, Alejandra Orozco y Paola Espinosa, que también estuvo entrenando aquí. Ves eso desde chico y tú quieres hacer lo mismo, así que ahora me toca ser a mí ejemplo y me gusta pensar en aportar mi granito de arena. Eso me hace sentir muy bien, y el saber que ahora yo soy al que ven me motiva para echarle ganas y seguir trabajando para demostrar que los sueños se cumplen siempre y cuando tú pongas de tu parte, te esfuerces y no quites ese dedo del renglón", dijo.

"Ahora me toca ser a mí ejemplo y me gusta pensar en aportar mi granito de arena"

A pesar de ya contar con el boleto olímpico en clavados sincronizados, Rodrigo no se conforma y buscará asegurar su participación en la modalidad individual de tres metros. Su quinto lugar mundial en Fukuoka 2023 le otorga una posición privilegiada, y el próximo selectivo interno será su oportunidad para sellar su nombre en otra plaza olímpica, demostrando que la perseverancia y el esfuerzo son clave para alcanzar los sueños en el deporte.

