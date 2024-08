México sumó una medalla de plata más en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta tercera presea para la delegación, llegó desde la plataforma de tres metros sincronizados con Osmar Olvera y Juan Celaya.

Tanto Osmar como Juan, son dos de varios atletas mexicanos que durante su proceso en distintas competencias previas a los Juegos Olímpicos, se vieron afectados por la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara.

En las últimas horas, la titular de la Conade aseguró que varios deportistas habían dejado escapar algunas medallas, esta declaración provocó molestia en María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), quien se lanzó contra Guevara.

"No hay que olvidar, debemos anotar placas. Al señalar cosas innecesarias y señalas a los atletas de perder medallas. No puedes perder lo que no construiste para que ellos llegarán con más facilidad. Si prefieres apoyar a alguien señalado de corrupción, en lugar de los atletas qué más puedo decir", comentó.

En ese sentido, Alcalá hizo un llamado y pidió estar con los atletas mexicanos en todo momento, por el sacrificio que hacen.

"Los resultados se están dando, falta Pentatlón Moderno, Caminata Mixta, Tiro con Arco, todavía hay mucho que ver. Creo es momento de apoyar a los deportistas mexicanos. Debemos estar en las buenas y malas ya que ellos defienden la bandera", finalizó la titular del COM.

Aquí la declaración:

¡LANZA DARDO CONTRA ANA GABRIELA GUEVARA!



María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico México asegura que "no se puede perder lo que no se construyó"



August 2, 2024

