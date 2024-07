Luego de que fuera descalificado en su debut olímpico el nadador mexicano Miguel de Lara no ocultó su sorpresa por haber sido castigado de esta manera al quedarse sin oportunidad de avanzar a la Semifinal de la prueba de los 100 metros pecho para varones.

“No tengo idea de por qué me descalificaron. No me habían descalificado desde que tenía 12 años y no tengo idea del porqué. Ahora a saber qué pasó, sacudirnos y prepararnos para lo otro. Quiero saber por qué, la verdad no entiendo, porque lo pienso y no sé qué pasó. Ahora van los 200 metros y a lo que sigue”, comentó para Claro Sports al finalizar su participación en esta prueba.

La descalificación del tritón azteca fue un fuerte golpe al optimismo, pues Miguel de Lara había realizado una extraordinaria actuación que le permitió terminar en segundo lugar del heat 2 con un tiempo de 1:00.82.

Con esta marca el mexicano se quedó a tan sólo 20 centésimas de la primera posición ocupada por el islandés Anton McKee, pero ahora el representante nacional tendrá que enfocarse en la prueba de los 200 metros, misma en la que entrará en acción el próximo 30 de julio.

Para saber: el motivo de la descalificación de Miguel de Lara habría sido el hecho de que dio una patada que no permite el reglamento.

CT