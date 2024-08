El medallista olímpico Marco Verde regresó de su sueño parisino y brindó una conferencia de prensa donde no desaprovechó la oportunidad de desmentir las noticias falsas acerca de los sacrificios que tuvo que realizar para poder cubrir el viaje a Juegos Olímpicos .

En días anteriores, se empezó a difundir el supuesto de que Marco y su familia habían tenido que vender su carro para costear los gastos de su participación en París 2024. Posterior a esos rumores, el presidente de Mazda México, Miguel Barbeyto, se ofreció regalarles un automóvil , pero el pugilista aseguró que todo era falso y habló directamente con el empresario.

“Le mandé mensaje personalmente a Miguel para decirle que era falso. No sé ni cómo se creó el mitote ni por qué dijeron eso. No tuvimos que vender nada, ni carro tenemos. Mi papá y yo nos hemos movido en moto toda la vida. Creo que Mazda de todas maneras me va a dar el auto, así que se lo agradezco, pero yo sólo le dije la verdad”, afirmó Verde.

Asimismo, dirigió algunas palabras a las futuras generaciones para que sean conscientes de que hay las suficientes oportunidades para triunfar en el boxeo olímpico, siempre y cuando su talento sea fortalecido con el trabajo duro.

“Que las futuras generaciones vean que sí se puede, me han visto desde nacionales y que vean que sí se puede trabajando duro y con fogueo se puede lograr una medalla olímpica e incluso una de oro” , comentó el pugilista.

Hay que recordar que, Marco se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar una medalla olímpica de plata después de 40 años lo que le permitió ser recibido en México como una verdadera estrella al hacer historia en la disciplina.

