Este domingo, se cerró el telón de los Juegos Olímpicos de París 2024 . La justa veraniega dejó momentos que pasaron a los libros de historia, empezando por su inauguración; la cual rompió lo tradicional, al celebrarse en las calles parisinas, no en un estadio.

México vivió momentos que emocionaron. El sacrificio y corazón de las y los atletas dejó cinco medallas, superando la marca que se logró hace unos años, en Tokio. Un total de setenta y ocho metales a lo largo de la historia.

Estas son las seis mejores historias que dejó la delegación mexicana, este 2024, en el máximo evento deportivo.

La medalla de plata del boxeador Marco Verde

"Amamos el barrio, pero los sueños están fuera de él", fueron las palabras del boxeador olímpico, Marco Verde, quien paralizó a todo México para presenciar el momento en el que se llevó una histórica presea de plata.

El "Green", oriundo de la colonia Montuosa en Mazatlán, Sinaloa, dejó el corazón en el ring . Si bien perdió por decisión unánime ante Azadkhuja Muydinkhujaev de Uzbekistán, está consciente de que su medalla representa una serie de sacrificios y que, además del metal, se llevó el cariño de las y los mexicanos.

El "Green", oriundo de la colonia Montuosa en Mazatlán, Sinaloa, dejó el corazón en el ring. AFP

"Me sabe a muchísimo. Al final no me pude llevar la de oro. No pude cerrar con broche de oro. Aquí no se pudo, pero me voy contento" , sentenció el sinaloense.

La pelea de Marco se queda con el primer lugar porque fue de esos momentos en los que miles de mexicanos pararon sus actividades para presenciar un momento que bien aparecerá en los libros de historia del deporte nacional e internacional.

La histórica participación del equipo de natación artística

El equipo de natación artística consagró una histórica participación en los Juegos Olímpicos, pues México no formaba parte de esta disciplina desde hace veintiocho años.

Las ondinas, bajo el mando de Nuria Diosdado, cerraron con un total de 853.7932 puntos, quedándose con el séptimo lugar. China, Estados Unidos y España completaron el podio, respectivamente.

Cabe recordar que, meses atrás, el equipo de natación artística enfrentó problemas con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para obtener los recursos económicos necesarios. Situación que las llevó a vender toallas y trajes de baño.

El equipo de natación artística consagró una histórica participación en los Juegos Olímpicos. AFP

Cuando las "sirenas" evidenciaron la ausencia de apoyo, la titular Ana Gabriela Guevara lanzó declaraciones polémicas: las llamó "mentirosas" y las mandó a vender productos de las marcas Avon y Tupperware, así como a "vender calzones".

Las sirenas entran en el listado porque, pese a las adversidades que vivieron, lo lograron: respondieron con una gran actuación. Y si bien no ganaron medalla, sorprendieron a nivel internacional.

La primera medalla de México en los Juegos Olímpicos de París

Las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz lanzaron las flechas que le dieron a México su primera alegría, al conseguir una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un equipo histórico que mostró confianza desde el primer minuto.

"Angie aportó la juventud y la convicción. Ana Pau, el entusiasmo y la garra. Yo aporté la experiencia, ganas y confianza de que podíamos lograrlo" , expresó Valencia.

Un equipo histórico que mostró confianza desde el primer minuto. AFP

El equipo femenil de tiro con arco entra en el listado porque fue el inicio de la historia parisina, donde se superó la marca de Tokio 2020 y se consigueron cinco metales.

Alan Cleland, el surfero que conquistó a México

Con tan sólo 22 años, Alan Cleland convirtió a México en un país experto en el surf. El deportista, originario de Colima, se convirtió en el primer surfista de la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos.

Si bien Alan se despidió de las en Octavos, tras caer ante Joan Duru de Francia, se convirtió en el pionero de una disciplina que bien puede crecer en México. Y además, acercó a miles de mexicanos y mexicanas al surf.

El deportista, originario de Colima, se convirtió en el primer surfista de la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos. AFP

Osmar Olvera se convierte en doble medallista olímpico

El Centro Acuático de París 2024 fue testigo de un hecho histórico para el deporte mexicano: Osmar Olvera se colgó la medalla de bronce en la prueba de trampolín de tres metros. No solo esto, días atrás, se consagró con la medalla de plata en clavados sincronizados, tras sellar una brillante participación junto con Juan Celaya.

Osmar, quien nació en la Ciudad de México, se convirtió en doble medallista olímpico. Un suceso que no sucedía desde hace más de 40 años en la máxima justa deportiva, cuando el marchista Raúl González se coronó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Osmar, quien nació en la Ciudad de México, se convirtió en doble medallista olímpico. AFP

Olvera colocó su nombre con letras de oro en la historia del deporte mexicano y está a la espera de seguir rompiendo marcas.

Prisca Awiti se corona con la medalla de plata

De madre mexicana y padre keniano, Prisca Awiti conquistó la presea de plata en la categoría de los -63 kg femenil, durante los Juegos Olímpos de París.

La medalla, que consiguió Prisca, se convirtió en la presea olímpica número 75 en la historia de México. Un triunfo histórico que, días después, aumentó gracias a Osmar Olvera y Juan Celaya en clavados.

La medalla, que consiguió Prisca, se convirtió en la presea olímpica número 75 en la historia de México. AFP

"Es un orgullo. Me siento feliz por mi mamá. Estoy muy orgullosa de representar a mi país, México" , sentenció la judoca.

EE