Los Juegos Olímpicos de París están viviendo su última semana y la melancolía ha comenzado a apoderarse de la delegación mexicana de clavados.

Un caso puntual es el del profesor Iván Bautista, histórico entrenador de esta disciplina que dedicó un sentido mensaje para Ale Orozco ahora que la clavadista anunció el fin de su carrera como atleta en activo.

“Después de 20 años de trayectoria ella ha tenido una carrera ejemplar. Mi mensaje para ella es de admiración y reconocimiento por haberse entregado a un sistema deportivo guiado por mí como entrenador en el cual nos guiamos con esa pasión y esa entrega para el sueño olímpico. Esto es muy grato decirlo: se logró el sueño y dos medallas en Juegos, por eso le agradezco por dejarse guiar, por darnos acompañamiento en todos estos años. Tiene mi admiración porque ella ha hecho historia, es grande entre las grandes, porque ella fue la medallista más joven para nuestro país, se colgó la plata junto con Paola Espinosa apenas a los 15 años y eso es algo difícil de lograr”.

“Ella es una motivación para las niñas y niños, porque en ella ven que sí se pueden lograr esas hazañas. Estoy agradecido por lo vivido, desde las enseñanzas, desde los entrenamientos, por las medallas de todos los niveles, desde las nacionales, mundiales, centroamericanas, panamericanas, de todo. Ale tiene ese repertorio y es un agradecimiento enorme por ser parte también de mi formación como entrenador. Debo mencionar que este retiro no le es fácil, pero sé que ella se preparó para esto y me da gusto que se retire como una de las mejores de su país en unos Juegos Olímpicos, eso a mí me da satisfacción”, comentó.

Bajo las instrucciones del profesor Iván Bautista, la jalisciense Ale Orozco se convirtió en una leyenda del deporte mexicano al conseguir dos medallas olímpicas en dos ediciones diferentes de la justa veraniega.

Después de esto, a un par de décadas desde su inicio, la clavadista dijo adiós a la plataforma luego de culminar en el octavo puesto de los saltos individuales de París 2024.

SV