En un debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, la prueba de maratón de marcha mixta capturó la atención de todos al realizarse en la icónica plaza del Trocadero, con la majestuosa torre Eiffel como telón de fondo. Este nuevo formato de relevo mixto ha sustituido la tradicional prueba de marcha de 50 kilómetros, ofreciendo una competencia vibrante que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

La dupla mexicana, compuesta por Ever Jair Palma y Alegna González, finalizó en un meritorio quinto lugar con un tiempo de 2:52:38 horas. Aunque mostraron una sólida actuación, especialmente durante el relevo de Alegna González, quien logró imprimir un ritmo impresionante que les acercó momentáneamente a la lucha por las medallas, el equipo finalmente no logró subir al podio. Ever Palma tuvo dificultades para mantener el ritmo en sus relevos, lo cual fue un factor clave que los alejó de las posiciones de presea.

Ever Palma tuvo dificultades para mantener el ritmo en sus relevos. AFP

La medalla de oro fue ganada por el equipo español, conformado por María Pérez y Álvaro Martín, quienes registraron un tiempo de 2:50:31 horas. La plata se la llevó la pareja ecuatoriana Glenda Morejón y Brian Daniel Pintado con un tiempo de 2:51:22 horas, mientras que el bronce fue para Australia, con Jemima Montag y Rhydian Cowley, quienes finalizaron en 2:51:38 horas.

Esta prueba de maratón de marcha mixta, que hizo su debut olímpico, incluyó un recorrido total de 42 kilómetros y 195 metros. Los relevos consistieron en 11 kilómetros y 395 metros para los hombres, seguidos de 10 kilómetros para las mujeres. Luego, los hombres marcharon nuevamente 10 kilómetros, cerrando con las mujeres quienes completaron los últimos 10 kilómetros y 800 metros.