Para Cardozo no hay intocables en Chivas

Chivas necesita de lo mejor en cada uno de los elementos rojiblancos para salir del mal momento que atraviesa y José Cardozo,aseguró que no habrá ningún elemento que sea intocable, porque aquel que no dé lo que se espera, tendrá que comer banca.

"Aquí todos son titulares, cualquiera puede jugar".

“No, aquí todos son titulares, cualquiera puede jugar y soy muy respetuoso de los que componen el plantel, pero tengo que tomar decisiones, pero decisiones responsables. Jugador que no anda bien, él mismo tiene que darse cuenta que no anda pasando por buen momento y seguir dándole carga o presión, no me gusta mucho porque hay que competir para que reencuentre su camino”.

El técnico entiende que hay momentos en los cuales las personas también tienen malos momentos por alguna situación, así que comenzará a tomar cartas en el asunto y jugará quien mejor esté en todos los aspectos.

"Uno tiene que buscar soluciones, y la solución de pronto puede (ser) encontrar un cambio".

“Somos así, de pronto uno no se levanta bien, falta ánimo o tuvo una enfermedad, lo que sea pero te lleva a no estar bien y diferentes situaciones, por lo tanto tiene que haber un cambio. Lógicamente uno como responsable del grupo tiene que buscar soluciones, y la solución de pronto puede (ser) encontrar un cambio, puede suceder”.

Chivas iría con una doble contención ante Pumas, ya que Jesús Molina no estará disponible para jugar debido a que está suspendido, todo apunta que Michael Pérez iniciaría junto a Fernando Beltrán, al tiempo que Eduardo López estaría arrancando como volante por derecha para darle paso a Isaac Brizuela por la izquierda. En cuanto a la defensa lateral izquierda, Hedgardo Marín sería el elegido para jugar ahí en lugar del lesionado Miguel Ponce.

RR