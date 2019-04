Pagar para no descender, una barbaridad

Arturo Elías Ayub, quien fue directivo de Pumas de la UNAM, señaló que evitar el descenso de la Primera División del futbol mexicano mediante un pago es una “barbaridad, el que pierda que descienda, el que gane que ascienda”.

Ante los medios de comunicación, tras la alianza entre Fundación Telmex y Fundación Barcelona, el empresario consideró que dicha situación hace que la competencia pierda interés.

Elías Ayub declaró lo anterior, luego de que el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz puede desembolsar 120 millones de pesos al término de este Clausura 2019 y así continuar en la Liga MX.

Insistió: “Que no exista el descenso se pierde el chiste de la competencia. Si querían llegar a 20 equipos que descienda uno y asciendan dos, me parece horrible que se pueda pagar para no descender”.

Veracruz cumplió con su descenso tras los malos resultados en lo deportivo, y se supondría que a partir de la próxima campaña tendría que militar en el Ascenso MX; sin embargo, la directiva de los escualos podría pagar la multa para que el cuadro continúe en la máxima categoría del futbol mexicano.