Una de las mejores futbolistas en la historia del futbol mexicano, por fin pudo saborear la victoria de coronarse en casa. Charlyn Corral, la histórica delantera de Pachuca, habló sobre su sentir de haber sido la artífice de la primera corona de la institución albiazul, reconociendo que el recorrido no fue nada fácil.

“Desde que decidí venir a Pachuca sabía que era para hacer historia. Es cierto que es la primera copa, pero ha habido un antes y un después. Estar en los primeros lugares parece fácil y ser tetracampeona de goleo, a veces ya lo dan por hecho, pero no saben todo lo que hay detrás. Tengo 33 años y todavía le compito a jugadoras de 20, han sido muchas cosas, pero yo me siento bendecida.”

“Cuando dices, ya lo merecías, pues piensas que ya lo tienes. Pero no, estaban por delante 90 minutos por jugar. Yo decía, no es de merecer, es de todo lo que has trabajado y creído, hoy lo sufrimos, pero hoy todo ese esfuerzo, dudas y cuestionamientos, han valido la pena”, comentó Corral.

En este Clausura 2025, Pachuca realizó 52 anotaciones en total y Charlyn fue la autora de 26, es decir el 50% de los goles fueron responsabilidad de la delantera que hoy escribe con letras de oro su nombre en la historia de la Liga MX Femenil.

SV