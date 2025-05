Cuando el futbol femenil no figuraba entre los espacios de mayor interés, Charlyn Corral buscó la manera de profesionalizarse en un deporte que no era considerado para las mujeres. La nacida en Ecatepec de Morelos no solo tuvo que luchar contra los prejuicios, sino también, por sus sueños de convertirse en una futbolista reconocida en México.

Aunque el camino no fue nada sencillo porque, además de que tuvo que jugar con equipos mixtos ante la inexistente presencia de escuadras femeniles en su juventud, también se vio obligada a salir fuera de su país de nacimiento para consolidarse como una jugadora profesional.

Sin embargo, aventurarse a lo desconocido, le permitió a Charlyn hacerse de una gran trayectoria en Europa. En 2015, fichó por el Levante de la Liga Iberdrola de España, conjunto con el que consiguió el trofeo Pichichi al ser la máxima anotadora de la temporada 2017-2018. Al final, con las azulgranas realizó 88 dianas y 11 asistencias en 124 partidos.

Posteriormente, su talento fue observado por el Atlético de Madrid, que la contrató para la temporada 2019-2020. No obstante, con las colchoneras no pudo replicar el éxito de su club anterior, y sumó 10 goles y 3 asistencias en 26 juegos disputados. Por si fuera poco, se vio afectada por una lesión de ligamento cruzado y su paso por el Viejo Continente terminó.

Pachuca, un tercer aire

Por primera vez en 2021, Corral tuvo el privilegio de jugar futbol profesional en su país. A su llegada con Pachuca, aportó cuatro goles y ha sido la única ocasión en la que Charlyn ha conseguido una cifra de goles de un solo dígito en México.

Una vez adaptada con las Tuzas, la delantera no dejó de tener protagonismo hasta convertirse en la principal referente del equipo. Aunque, en dos ocasiones se le negó la posibilidad de consumar el primer título para Pachuca, ayer lunes el equipo albiazul alzó un inédito título en el Circuito Rosa, liderado por Corral, quien anotó 26 de las 52 anotaciones que logró el cuadro hidalguense a lo largo del torneo.

Clausura 2025, un torneo de récords

En la campaña que acaba de culminar, Charlyn Corral se estableció como la mejor delantera de la competencia. En el Clausura 2025, se convirtió en la primera futbolista en conseguir un tetracampeonato de goleo, al hacerse presente en el marcador en 21 ocasiones en la fase regular.

Previamente, había sido campeona de goleo en el Clausura 2023 (20 goles), Clausura 2024 (19 goles) y Apertura 2024 (18 goles). Cabe destacar que, en el actual certamen, superó su propia marca de anotaciones conseguida en el 2023, cuando fue la primera en la Liga MX Femenil en alcanzar veinte dianas.

Además, en el juego de Ida contra América, consiguió convertir el gol más rápido en Finales de la Liga MX Femenil, cuando abrió el marcador al minuto 3’. Al final, Charlyn logró tener su mejor actuación en una Liguilla dentro del Clausura 2025, ya que sumó cinco dianas y una asistencia.

