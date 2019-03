Pacheco queda a un paso del podio en Serie Mundial de Clavados

Me quedé a menos de medio punto de la medalla de bronce, en la final individual de trampolín en la Serie Mundial de Clavados #DWS Me hubiera encantado estar en las medallas, pero me voy contento porque sigo afinando mis nuevos clavados. Gracias por todo su apoyo. #FelizViernes ���� pic.twitter.com/ox3tosL6Iq