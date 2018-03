Osorio quiere marcar historia con la Selección

Juan Carlos Osorio quiere hacer historia en el Mundial de Rusia. El entrenador de la Selección mexicana habló sobre diferentes temas, incluyendo su deseo de vencer a Alemania y así, poner el nombre de México en la historia del futbol. El colombiano también dio a conocer la clave para tener éxito en el torneo veraniego de Selecciones.

“Si hay una motivación personal, tiene que ser esa, que se juega la gran posibilidad de poner nuestro nombre en la historia del futbol mundial”.

“Tenemos una cita con la historia y con el futbol mexicano y la gran posibilidad de una nación, ganarle a otro país que pocas veces ha perdido en un Mundial. Si hay una motivación personal, tiene que ser esa, que se juega la gran posibilidad de poner nuestro nombre en la historia del futbol mundial”, afirmó el técnico colombiano.

De igual manera, aclaró la razón por la que siente confianza en un triunfo sobre Alemania: “Yo pienso que si hay algo extraordinario en el juego, es que hay algo aleatorio, algo impredecible. Uno en cualquier momento y en un buen día le puede ganar a cualquiera. A mí me parece que en México se mira mucho a qué rival se puede ganar, a quién se tiene que golear y a quién no. Nosotros sabemos las fortalezas del rival, tratamos de minimizarlas”, agregó el técnico del Tri, quien también explicó que la clave es la efectividad al ataque. “Si nosotros podemos encontrar en buen estado de forma a Raúl (Jiménez), Javier (Hernández), Oribe (Peralta), Hirving (Lozano), yo confío que tenemos la posibilidad de hacerle un gol a cualquier rival”, expresó el colombiano.

En lo que se refiere a su continuidad con la Selección mexicana, Osorio habló de la entrevista en la que ya había tocado el tema. “Ojalá sea el mejor Mundial posible y pueda continuar. Cuando me preguntaron si me hacía falta entrenar el día a día, contesté lo normal. Yo sustento mi trabajo en el día a día y como seleccionador es imposible. Yo he declinado otras posibilidades, porque al final los jugadores confían”, confirmó el estratega del Tri.

Como parte de la entrevista, Osorio aseguró que Johan Cruyff es el mejor futbolista de la historia y que si pudiera elegir a un sucesor cuando deje a la Selección mexicana, ese sería Ricardo Ferretti. Asimismo, colocó a Brasil como favorito para ganar el Mundial y confesó que se encuentra a favor del sistema del VAR, que sí se empleará en este Mundial, a pesar de la experiencia en la Copa Confederaciones.