Óscar de la Hoya asegura que Canelo no será capaz de vencer a Bivol

Pese a que el boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, ya tiene rival para el combate para el próximo mayo del año presente; el cubano William Scull. Las especulaciones sobre su oponente para la pelea que ocurrirá en septiembre han comenzado a dispararse, pues existe la posibilidad de una revancha contra el campeón ruso de peso semicompleto, Dmitry Bivol.

Es bajo este escenario que el promotor y exboxeador estadounidense, Óscar de la Hoya, ha dicho que no cree que Canelo tenga posibilidades de imponerse en dicho combate.

"No hay forma de que Canelo Álvarez venza a Dmitry Bivol, simplemente no hay manera. Por mucho que quisiera ver una victoria mexicana en ese ring, un héroe nacional, no podría vencer a Bivol", declaró De La Hoya en una entrevista con la cadena Fight Hub TV.

Además, De la Hoya señaló que el estadounidense, David Benavidez, sería un rival más adecuado para arrebatarle los títulos a Bivol, que el mismísimo Canelo.

"Creo que Benavidez es una opción muy interesante, sería una gran pelea. Si (Dmitry) Bivol está dispuesto a asumir el reto y enfrentarse a Benavidez, eso consolidaría su legado en el Salón de la Fama, sin duda. Le demostraría al mundo que es el mejor en las 175 libras. Creo que sería un combate espectacular, una ruta increíble para tomar", afirmó el "Golden Boy".

AO