Oribe Peralta aconseja a JJ Macías para corregir

Siempre busca aportarle algo a sus compañeros independientemente de cuál sea el momento por el que esté pasando el equipo o la persona, con la intención de mejorar. Oribe Peralta salió en defensa de su compañero José Juan Macías, a quien le ve potencial para jugar en el futbol europeo por la calidad que tiene y le pide no renunciar a tirar penales, porque fallar es de humanos.

“La peor equivocación es no corregir esos errores, quedarte estancado en ‘uta la cagué’. Meterte en ese hoyo, no es, porque al final todos nos equivocamos, todos podemos fallar un penal. Le ha pasado a los mejores jugadores del mundo, entonces creo que es por ahí el camino y José Juan lo sabe muy bien”.

Peralta le ha compartido a JJ experiencias de vida, profesionales, con tal de motivarlo a seguir al frente, porque se topará con más obstáculos y las experiencias que él ha vivido, sabe que le servirán de mucha ayuda.

“Todos fallamos, no creo que realmente su intención haya sido fallarla. Hablo con él en muchos momentos, no solamente ahora, de cómo se siente físicamente, cómo está en el ánimo para yo, entonces poder externar mi opinión y escucharlo, que se desahogue”.

Precisó el delantero que por naturalidad en el futbol los errores son muy frecuentes, se trabaja para que eso no suceda pero en muchas ocasiones, algunos se dan porque los provoca el rival, otros por desconcentración en lo que se hace, entre otros muchos factores.

“El futbolista se equivoca muy a menudo, creo que los que hacen cosas, en lo que sea (profesión o trabajo) se van a equivocar. El hecho no es quedarte ahí, es trabajar, seguir por el camino de intentar hacer las cosas bien porque al final de cuentas, somos humanos, nadie es perfecto y todos nos equivocamos en algún momento de la vida”.

No es tan fácil

Peralta precisó que las fallas son involuntarias, que se trabaja para encontrar la excelencia, para llevar de manera personal a grupal, el proyecto a buen puerto e hizo una invitación para los críticos que hay, sobre todo cuando se falla abajo del arco o tirando un penal.

“No conozco jugador en el mundo que quiera fallar una jugada ante el arco, que quiera tirarla afuera. En mi caso es lo mismo. Lo importante es no quedarte con las fallas, las fallas atrás de una televisión, detrás de una computadora, todo se ve muy fácil. Muchos de los que critican, juzgan, podrían venir a practicar un poco e intentar hacer lo que hacemos. Verán cuantas veces se equivocan y cuantas nos equivocamos nosotros. Esto de la equivocación es un proceso para convertirte en mejor profesional”.

Está para Europa ya

Peralta sigue muy de cerca a JJ, sabe del compromiso que tiene con la profesión, de la calidad que tiene, misma que busca potencializar con disciplina, trabajo en cancha y no tiene duda que ya está para irse.

“Platico con él del tema. Creo que está listo para jugar, la única forma es que se vaya y pruebe, porque con lo disciplinado, con lo entregado que es, no tendrá ningún problema y lo que he hablado con él, que aunque su sueño de ir a Europa no se cumpla de inmediato, tiene que hacer todo lo posible por trabajar aquí, porque eso hará que dé el salto para allá, que se enfoque en el equipo dando lo mejor, porque con eso su sueño se verá realizado con bases muy buenas”.

Señaló el goleador que le transmite a sus compañeros que se acercan a platicar con él, una mentalidad ganadora, que traten de esquivar los problemas que siempre por una razón u otra, salen.

“Siempre trato de compartirles que trabajen para ellos, que se esfuercen por ellos, que busquen ser el mejor para el equipo, no el mejor del equipo porque esto es un juego de conjunto, cuando ganamos es todos y cuando perdemos, de igual manera. Nadie se salva, trato de hacerles ver esas cosas”.

