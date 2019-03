Omar Bravo y Mario Méndez destacan inicio de Martino con el Tri

El buen comienzo de la Selección nacional en un nuevo ciclo mundialista con Gerardo “Tata” Martino al frente del equipo ha sido motivo de críticas positivas de parte de algunos futbolistas que vistieron la camiseta verde en más de una ocasión.

Este es el caso del ex delantero Omar Bravo y el ex defensor Mario Méndez, quienes coincidieron en que el “Tricolor” realizó una buena presentación en los encuentros ante Chile y Paraguay de la pasada Fecha FIFA.

Bravo Tordecillas, quien fue delantero de la Selección en el Mundial de Alemania 2006, señaló que será importante darle continuidad a este nuevo proceso, ya que el nuevo técnico comienza a conocer a las nuevas generaciones de futbolistas nacionales. Asimismo, exhortó a la afición a seguir apoyando al equipo.

"Me gusta la armonía que hay entre afición y equipo, cuando se gana todo es dulzura, aunque también me gustaría que si las cosas no van bien tampoco se deje de apoyar".

“Les deseó suerte porque esto recién empieza, es un proceso muy largo, que ojalá se pueda respetar. En México nos hemos caracterizado por no dar reconocimiento a los entrenadores y cortar los procesos a los dos o tres años. Esto es importante y más porque es un entrenador de otro país, que va llegando, se está involucrando y va conociendo la nueva generación de jugadores. Me gusta la armonía que hay entre afición y equipo, cuando se gana todo es dulzura, aunque también me gustaría que si las cosas no van bien tampoco se deje de apoyar. Viene la Copa de Oro, ojalá y se gane para luego comenzar una buena Eliminatoria”.

Por su parte, Méndez Olague, quien también formara parte del equipo mundialista en 2006, indicó que la Selección ha mostrado una cara diferente con la llegada de Martino al banquillo azteca, por lo que espera la consolidación de más jugadores jóvenes que ayuden al estratega argentino en la próxima eliminatoria mundialista.

“A pesar de que son pocos días en los que ha trabajado, al equipo ya se le ve una idea".

“A pesar de que son pocos días en los que ha trabajado, al equipo ya se le ve una idea, al final fue un buen parámetro, sobre todo el partido contra Chile. Ojalá se junte la gente nueva que va apareciendo con el cuerpo técnico. Se viene un torneo importante y un camino largo. Hay gente joven que viene bien, ojalá y se consoliden. Se necesita una base de gente experimentada, que sepa lo que es una eliminatoria, que es complicado. Ojalá el ‘Tata’, por el bien del futbol mexicano, pueda encontrar ese cuadro base en la Selección”.

RR