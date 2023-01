Un objeto volador no identificado (ovni) fue visto desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los Bravos, por lo que el equipo fronterizo aprovechó para pedir ayuda nada más y nada menos que a Jaime Maussan.

El equipo chihuahuense subió algunas fotos de la supuesta nave y le escribió lo siguiente al investigador. "HELP, Jaime Maussan! Un aficionado nos mandó esta fotografía que tomó durante el partido vs Xolos, dónde supuestamente se puede apreciar un #OVNI. ¿Es o no es?", menciona la publicación.

En la imagen se puede ver un objeto volador no identificado. Twitter/@fcjuarezoficial

Tal como lo dice el twit del equipo de la Liga MX, esto sucedió el pasado fin de semana en la visita del Tijuana a los Bravos. Más tarde el comunicador les respondió: "Muy interesante. Saludos Bravos del FC Juárez y a toda su afición".

El equipo expuso los hechos en sus redes sociales. Twitter/@fcjuarezoficial