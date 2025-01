El reencuentro de Sergio Flores con la Nuevo Progreso también lo será con la ganadería de Xajay, una divisa que ha estado presente en los momentos más cruciales del matador en sus 12 años de alternativa.

“Con esta divisa he tenido triunfos importantes. Recuerdo la tarde de mi confirmación, y luego también un toro de ellos que casi me mata en la Feria de San Luis Potosí; fue una cornada muy grave la que tuve. Pero después hubo otro toro al que indulté en la Plaza México. Sé que es una ganadería que no pone nada fácil a los toreros”, señaló el diestro.

Ante las expectativas que la afición ha generado en la reapertura del coso tapatío, el torero tlaxcalteca no oculta la presión por la magnitud del compromiso, aunque antepone la tenacidad de lidiar en la segunda plaza más importante de México.

“Si mañana me dicen Guadalajara, yo voy mañana. Hay que estar preparado todos los días y siempre lo afronto de esta manera. Además es la primera vez que toreo un viernes ahí. Todo tiene un toque especial por muchas cosas; es una reapertura y esta ciudad tiene lo suyo porque ha sido un parteaguas en mi carrera”.

Luego de su presentación en la Nuevo Progreso, el torero tlaxcalteca partirá plaza en distintos cosos de Guanajuato, Yucatán y su natal Tlaxcala, para después volver a España y tomar parte en la Copa Chenel. Esta inclusión en el certamen será también un reencuentro con Madrid, ciudad en la que dejó una grata impresión en su última visita en abril de 2022, dentro de la Feria de San Isidro.

Tras la suspensión provisional, el de esta noche será el primer festejo taurino en más de un año en Guadalajara, y además de Sergio Flores, los encargados de hacer el paseíllo en el ruedo tapatío serán el español Antonio Ferrera y el michoacano Isaac Fonseca.

Especial / Ricardo Sotelo