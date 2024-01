Novak Djokovic siente que mejora su rendimiento

El serbio Novak Djokovic comentó que se empieza a sentir mejor con su juego y su físico después de superar al argentino Tomás Martín Etcheverry (30) en la tercera ronda del Abierto de Australia, esto tras el duelo en el que se impuso 6-3, 6-3 y 7-6 y que también se trató de su aparición número 100 en Melbourne Park

“He jugado mejor que en las primeras dos rondas, eso es un cambio positivo. Me empiezo a sentir mejor de juego y de físico”, comentó un Djokovic que se enfrentará en la siguiente ronda al francés Adrian Mannarino (20), después de éste que se impusiera al estadounidense Ben Shelton (16) en cinco sets.

El vigente campeón superó con su triunfo al español Rafael Nadal y se confirmó como el segundo tenista con más apariciones (16) en los octavos de final del Abierto de Australia, en una lista liderada por el suizo Roger Federer, quien estuvo presente en 18 ocasiones.

“No me he hecho el test COVID porque es un proceso vírico normal. Ahora ya está en la última fase”, explicó sobre el cuadro vírico que atravesó en los últimos días.

“Nunca me faltó respeto por nadie. Ya he nombrado a uno, no sé a quién le gustaba más o menos”, dijo el balcánico que volverá a saltar a la pista de la Rod Laver Arena esta noche.

Para el serbio, será su aparición número 63 en cuarta ronda de los torneos Grand Slam.

Djokovic mantiene un cara a cara positivo de 4-0 frente al galo Mannarino.