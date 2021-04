Nos agredieron como si hubiéramos matado al futbol: Florentino Pérez

Después de que la SuperLiga Europea naciera y fracasara en un lapso de apenas dos días, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se mostró sorprendido por las reacciones de la UEFA y de algunos dirigentes del fútbol español.

El también presidente de la SuperLiga aseguró que recibieron un trato tal como si hubieran “matado al futbol”.

“Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y de algunos de clubes españoles. Parecía orquestado. Llevo 20 años en esto del futbol y no he visto esta agresividad en la vida: insultos, amenazas... Como si hubiéramos matado el fútbol”.

“Hemos estado trabajando en cómo ayudar a salvar el fútbol, porque hay que salvarlo. La gente se cree que no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. El Madrid este año pasará de ingresar 950 millones a 600. No entiendo esa agresividad”, dijo en charla para Cadena SER.

En esta misma plática, Florentino aseguró que la SuperLiga no ha muerto, sino que el proyecto sólo está en “stand by”.

