No soy un galáctico aún, pero espero serlo: Eden Hazard

El delantero internacional belga Eden Hazard aseguró hoy jueves que "no soy un galáctico aún", pero espera serlo, en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid ante miles de aficionados blancos.

"No soy un galáctico, aún no, pero espero serlo algún día", dijo Hazard, recordando que "todo lo que hice antes no cuenta, empiezo desde cero y me toca probar que puedo jugar al fútbol y dar trofeos a mi equipo".

"No me considero un galáctico, pero sí un buen jugador", aseguró el jugador belga, que se mostró feliz de cumplir "un sueño que tengo desde pequeño".

Hazard igualó la presentación de James Rodríguez, último galáctico fichado en 2014, que reunió en torno a 45 mil personas en su presentación, aunque se quedó lejos de los entre 75 mil y 85 mil aficionados reunidos por Cristiano Ronaldo en 2009.

"Estás donde tenías que estar, hoy se cumple tu sueño", dijo, por su parte, el presidente del Real Madrid, al presentar al jugador, que firmó este jueves por las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024.

"Bromeando, le pedí a Modric el '10', pero me dijo que no, así que tendré que coger otro número, pero de todos modos, el número no es importante para mí, lo importante es jugar para el escudo", dijo Hazard, que puede haber sido el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

No han trascendido las cifras de la operación, pero según la prensa, podría rondar los 145 millones de euros entre fijo y variables, con lo que superaría los traspasos de Gareth Bale o Cristiano Ronaldo.

