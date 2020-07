No podré ir a México con Chivas: Luis Fernando Tena

Luego de confirmarse que él dio positivo por COVID-19, el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, precisó que su equipo hará un excelente trabajo porque todo quedará en manos, en el Clásico Nacional ante el América, de Salvador Reyes y Alberto Coyote.

"No podré ir a México lamentablemente, ni para el partido del jueves ni en caso de ganar para el domingo, ni creo estar listo para la fecha 1, porque estaré aquí encerrado 10 días, pero con plena confianza en 'Chava' Reyes, Alberto Coyote, es gente muy capaz que conoce perfectamente al plantel, que trabaja bien en la cancha, que conoce muy bien de futbol, por ese lado estamos totalmente tranquilos, sabemos que el equipo va a jugar muy bien, incluso se puede decir que hasta mejor".

Se tomará descanso, atenderá todas las medidas de precaución y dejará que sus auxiliares, "Chava" y Coyote, sean quienes en este primer duelo ante el América, tomen todas las determinaciones que consideren, de igual manera en caso de acceder a la final, serán ellos quienes determinen qué sigue en cambios y demás.

"No creo que sea necesario, 'Chava' y 'Beto' son muy capaces y no quiero estar yo dirigiendo a la distancia, van a decidir lo que tengan que decidir, ellos están en el día a día ahí en la cancha, ellos decidirán, yo hablaré por curiosidad por ver cómo van las cosas, pero ellos van a tomar las decisiones totalmente".

''Estoy para darle pelea a este virus''

Se toma las cosas con calma. El departamento médico de Chivas está siempre a la orden del técnico Luis Fernando Tena, quien tras confirmarse que tiene COVID-19, dijo que algunos malestares aparecieron el pasado fin de semana pero no le dio importancia, porque fueron temas menores como no agarrarle sabor a la comida, entre otros detalles.

''Me siento bien, no tengo síntomas, lo único que sentí el viernes pasado es como que perdí el sabor de la comida, pero pensé que era alguna cosa mía, que me estaba sugestionando, pero si se tiene la incertidumbre de cómo se va a desarrollar esto, que puede pasar, si es sin síntomas, si puede aparecer alguno. En general estoy bien para darle la pelea a este virus''.

El estratega ya tiene un plan a seguir, por el momento lo califican como asintomático, pero cualquier molestia que aparezca estará de inmediato comunicándolo al cuerpo médico del Guadalajara, que ya está preparado para cualquier situación.

OF